7li koalisyon seçimlere giderayak riyakarlıkta vites yükseltti. HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturup, yerel özerklik vaadinde bulunan, aynı zamanda da Kandilin övgüsüne mazhar olan bir Kılıçdaroğlu gerçeğini görmezden gelen Mansur Yavaş algı ve manipülasyonlarla sahneye çıktı. Önce SİHAlarla Kandili bombalama vaadini verdi sonra da içerisinde bulunduğu koalisyonun karanlık pazarlıklarını süslü cümlelerle perdelemek isteyip PKKya PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDPnin PKKnın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar... dedi. Oysa ki bölücülere yerel özerklik vaadinde bulunan kişi Mansur Yavaşın genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi... Takvim.com.tr 7li koalisyonun Mansur Yavaş üzerinden kendini aklama girişimini deşifre etti.