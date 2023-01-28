Meral Akşenerden aldığı rüzgarla adaylık zeminini oluşturmak için il il gezen Ekrem İmamoğluna algı, propaganda, manipülasyon ve kirli olaylarda başı çeken Ekşi Sözlük isimli çöplükten destek gecikmedi. Sözlük, İmamoğlunun Bursa ziyareti sırasında protesto edilmesine ilişkin açılan başlıklar üzerinden cadı avına çıktı. Bu kapsamda muhafazakar hesaplar hatta Kılıçdaroğlunun adaylığına destek veren çizgideki CHPli hesaplar tek tek kapatıldı. İmamoğluna dokunanın yandığı Ekşi Çöplükte Başkan Erdoğana hakaret edilmesine ise göz yumuldu. İYİ Partinin anket oyunu ile CHPli İBB Başkanının önünü açmasıyla eş güdümlü olarak Ekşi Sözlükün başlattığı cadı avı zamanlaması manidar bir detay olarak dikkati çekti. Takvim.com.tr süreci sizler ayrıntılarıyla deşifre etti.