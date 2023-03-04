Kemal Kılıçdaroğlunun adaylık ilanı sonrası Meral Akşener, masadan çekildi. Ankarada sıcak saatler yaşandı. Karşılık restleşmelerin gölgesinde bir fotoğraf karesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda deklanşöre basan eller Meral Akşeneri kadraja almadı. Akşenerin kararlarının bir önemi yok algısı yayıldı. Fotoğraf tartışmaları sürerken topa CHP yandaşı Yılmaz Özdil dahil oldu. Özdil, Meral Akşener masadan ittirildi dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.