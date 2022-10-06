Özel Bayındır Hastanesi, infiale yol açan bir skandalla gündeme geldi. Yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edilen hastanenin tüm faaliyetleri durduruldu. Rezil görüntüler sonrası Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHPnin hissedarı olduğu İş Bankasının iştiraki olduğu ortaya çıktı. CHPli Murat Karayalçının yönetim kurulu üyesi olduğu hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası çıkışlı. 2016dan 2022ye kadar Bayındırda genel müdürlük yapan Sezai Sevgin ise şu anda Türkiye İş Bankasında Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda. Takvim.com.tr, rezil görüntülerin kayda geçtiği Bayındır Hastanesinin CHP ve İş Bankası ile olan ilişkilerini deşifre etti.