İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından, CHP ünlülere, fenomenlere organize biçimde baskı yaparak destek mesajı kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmayan ya da sessiz kalan isimler, CHP yanlısı hesapların yoğun şekilde yönelttiği eleştirilere ve linç girişimlerine maruz bırakılıyor. Bu skandala son örnek ise Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Yıldızdan geldi. Metin Yıldız, Yoğun bir talep alıyorum vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum diyerek başladığı açıklamasında İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra kendisine bir kez bile dönmediğini, telefonlarına bile çıkmadığını ve sanata verdiği sözde değeri gözler önüne serdi.