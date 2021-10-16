Dev derbi öncesi istatistikler göze çarpıyor! Trabzonspor ilk 15 dakikada 6 gol attı, Fenerbahçe ise hiç yemedi! / 16.10.21

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2021/2022 sezonunun 2. derbisinde Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yarın evinde ağırlayacak. Ligde ilk 2 sırayı alan iki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında Trabzon ile F.Bahçe'nin aslında farklı futbol mantalitesine sahip takımlar olduğu ortaya çıktı. Bu derbi teknik ile gücün mücadelesi olacak. Trabzonspor hücum performansı ve teknik olarak istatistiklerde Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Ancak fiziksel kapasite ve savunma hamlelerindeki başarıda Fenerbahçe daha üstün.