14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında muhalefet çil yavrusu gibi dağıldı. Skandalların ardı arkası kesilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi yaptığı kirli pazarlıkları seçim sonrasında da devam ettirmeyi sürdürdü. Gizlice seçimlerdeki ittifak ortağı DEVAnın İstanbuldaki ilçe başkanları ile görüştü. 10u aşkın ilçe başkanı istifa kararı alınca DEVA Partisinden Bay Kemale sert tepkiler geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Yazık. Yakışmadı Kemal Bey. sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.