MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyetinin 10 Nisanda yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalara bulundu. Bahçeli, DEM Parti’nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir. dedi. ABDnin gümrük tariflerinden İsrailin Suriyede yayılmacı hedeflerine kadar birçok konuya değinen Bahçeli, Netanyahu hükümeti ateşle oynadığını ağır bedeller ödemeden idrak etmek zorundadır. ifadelerini kullandı. Bahçeli, CHPnin yolsuzluk batağında olduğunu belirterek, Soygun düzeni kurduğu tanık ve delillerle ifade edilen tek bir şahsı aklama ve arkalama girişimi derin bir çelişki, anti demokratik bir savrulmadır. şeklinde konuştu.