MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun bugün düzenlediği basın toplantısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada sert ifadelerde bulundu. Bahçeli, İmamoğlunun sorumluluklarını yerine getirmediğini ve siyasetteki amacının ikbal kaygısı olduğunu belirterek, Seçilmiş de olsa kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil yargıya, siyasete ve aklına esen her kişi ve kuruma abuk sabuk laflar etmiştir. Üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan konu başlıkları hakkında talihsiz ve tabansız değerlendirmelerle havanda su dövmüştür. dedi.