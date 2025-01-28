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Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış! "Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor" / 28.01.25

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış! "Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor" / 28.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış! "Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor" / 28.01.25

Takvim 07:22
02

Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz / 28.01.25

Takvim 05:52
03

CANLI | ABD'nin "NAKBA" planı dünya basınında | Netzarim Koridoru açıldı... Gazze'de Türk bayrağı / 28.01.25

Takvim 01:11
04

Fenerbahçe'den Süper Lig'in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede / 28.01.25

Takvim 07:11
05

Mersin'de kuzen belediyeciliği! CHP'li Vahap Seçer'in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu 'Gökayaz'lara kıyak atamalar ballı maaşlar / 28.01.25

Takvim 03:28
06

Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu'daki faciada belediye ve otel arasında "Grand" iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti / 28.01.25

Takvim 04:22
07

Antalya Alanya'da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı / 28.01.25

Takvim 05:00
08

CHP'de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu'ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş'tan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak? / 28.01.25

Takvim 03:06
09

Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Brezilyalı yıldız İstanbul'a geldi / 28.01.25

Takvim 02:43
10

Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner'in Semih Çelik'e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış / 28.01.25

Takvim 05:55
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