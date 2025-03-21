MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ve CHPli İBBye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terör örgütü PKKnın 4 Mayısta kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması gerektiğini ifade etti. CHPye sert tepki gösteren Bahçeli, Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir. dedi.