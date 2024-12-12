Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Deyrizor, Suriyenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapan bir şehir. PKKnın ABDnin icazetiyle Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol-gaz sahalarından yıllık 2.5 milyar dolar gelir elde ettiği biliniyor. Gelinen bu noktada Ankara, PKKnın Teröristan vanasını kesmiş oldu. IKBYde Semalka Sınır Kapısını kapatarak PKKnın petrol kaçakçılığının önüne geçti. Takvim.com.tr Deyrizordaki Özgürlük Şafağının perde arkasını açıklıyor.