Terör örgütü DHKP-C, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına saldırı düzenledi. Kalleş saldırıda terörist Pınar Birkoç ve Emrah Yayla etkisiz hale getirildi. Teröristlere CHP ve DEMin yanı sıra Anayasa Mahkemesi de kalkan oldu. AYMnin İstanbul Adalet Sarayında polislere saldıran DHKP-Cli militan Emrah Yayla ile ilgili hak ihlali kararı verdiği ortaya çıktı. 06.02.2020 tarihli kararda AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve üyelerin imzasının yer aldığı gözlemlendi. Bu bağlamda TAKVİM, AYMnin dosyasını açtı. FETÖcülere iade-i itibar veren, HDPKKlıları hak ihlali ve tazminatlarla koruyan, darbe imasında bulunup Başkan Erdoğana hakareti ödüllendiren yargıdaki karanlık elleri deşifre etti.