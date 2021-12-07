Dijital para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı / 07.12.21

Son dakika haberi... Merkezi Kayseride olan Bitrotanın sahiplerinden K.A Antalyada gözaltına alındı. Şüpheli İstanbula siber şubeye getirilecek. Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatmıştı.