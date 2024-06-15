Rekabet Kurumundan dijital piyasaları hareketlendirecek yeni düzenleme geliyor! Piyasanın en önemli aktörlerinden olan Google, META, YouTube gibi birçok platformun rekabet ihlali yaratan uygulamaları 4054 sayılı kanun kapsamında yapılacak değişiklikle tarih olacak. Yeni yasama yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile; dijital pazarın kuralları önceden belirlenecek ve bu kurallara uyulmaması halinde, platformlar Rekabet Kurumunca doğrudan cezalandırılacak. Dijital Piyasaların Düzenlemesi ve Değişiklik Yapılması ile ilgili kanun yasalaştığında telefonlar satılırken içinde yüklü olan dijital uygulamalar seçenekler halinde vatandaşlara sunulmak zorunda olacak.