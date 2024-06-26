Dijital mecralarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi ile ilgili hazırlanan “Dijital Telif Yasası” için TBMMde görüşmeler sürüyor. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında dijital telif gündemiyle bugün toplandı. Googledan dijital telif görüşmeleri için yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Google yetkilileri, Tüm paydaşlarımız ile masaya oturmaya hazırız ve Google olarak TBMMnin yapacağı her düzenlemeye uyacağımızı belirtiyoruz. dedi. Toplantıda Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Google Avukatı Gönenç Gürkaynakı uyardı. Yayman, Mevzuata uyacağınızı söylediniz. Biz önce yasal mevzuatımızı yapacağız, sizlik bir şey yok. Buradaki mevzuatı yapacağız, uyacaksınız. ifadelerini kullandı.