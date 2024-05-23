Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile toplantı gerçekleştiriyor. Saat 10.30da başlayan toplantının ilk gündem maddesi Dijital Telif Yasası. Toplantıda açıklamalarda bulunan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Personel istihdam eden, içerik üreten, bu konuda kurumsal yapıya giden yerlerin eserlerinin, haberlerinin hiçbir telif ödenmeden alınması bu kurumların kan kaybetmesine neden olmaktadır. dedi. Avrupa’daki uygulamaların Türkiye’de de hayata geçmesi gerektiğinin altını çizen Yayman, Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız. İletişim dünyasında devrimin yaşandığı bir çağdayız. ifadelerini kullandı.