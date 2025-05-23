Dijital Telif Yasasında son hazırlıklar tamamlanıyor. Emek hırsızlığının önüne geçilmesini hedefleyen bu düzenlemede haberin eser olarak değerlendirilmesi, telifin eser sahibine ödenmesi öngörülüyor. Bu bağlamda Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMMde Takvim.com.trnin sorularını yanıtladı. Yasa hazırlıklarında sona geldiklerini ve Meclis tatil olmadan önce düzenlemeyi yapmak istediklerini dile getiren Yayman, Bu yasayı artık çıkarmak istiyoruz. Çünkü dijital telifte bıçak kemiğe dayandı dedi. Yayman, Takvim.com.tr şahsında Turkuvaz Medya Grubuna teşekkür etti.