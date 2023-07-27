Son dakika haberleri… Çocukların küçük dünyasını hedef alan gayri ahlaki videolar Youtube’da giderek artıyor. Sözde çocuklar için içerik üreten ‘Dila Kent’ isimli Youtube kanalında yayınlanan skandal görüntüler büyük tepki çekmişti. “Maalesef aldattım” “Bir şey yok öpüştü” gibi ifadeleri satır aralarına gizleyen Dila Kent’in rezalet videoları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli getirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı. ifadelerini kullandı.