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Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” tutkunu çıktı! Çekmecesinden çıkanlar hayrete düşürdü! / 08.12.23

Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” tutkunu çıktı! Çekmecesinden çıkanlar hayrete düşürdü! / 08.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” tutkunu çıktı! Çekmecesinden çıkanlar hayrete düşürdü! / 08.12.23

Takvim 02:54
02

Kazançlı emeklilik formülü: Son tarih 31 Aralık! Prim için bu ay başvuranlar 50 bin TL kazanacak...

Takvim 00:51
03

KKTC'de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda / 08.12.23

Takvim 01:09
04

CHP'li İBB İstanbul'da 280 vaatten yalnızca 46'sını hayata geçirebildi! AK Parti gerçekleri tek tek ortaya döktü / 08.12.23

Takvim 02:14
05

CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon'da! / 07.12.23

Takvim 03:57
06

Katil İsrail ordusundan bir skandal daha! Gazze'de yüzlerce sivil erkeği soyup gözünü bağladılar! / 07.12.23

Takvim 03:05
07

Başkan Erdoğan basketbol maçına çağırdı! Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İstanbul'a geliyor / 07.12.23

Takvim 01:53
08

Cimbom Partey'e kancayı taktı! Galatasaray yıldız isim için Ocak'ta harekete geçecek / 08.12.23

Takvim 00:40
09

Akşener’in ‘manda ve himaye ittifakı’ resti sonrası çarşı pazar karıştı! İYİ Parti’yi karıştıran el İmamoğlu… “İstifa etmedi Ekrem satın aldı” / 07.12.23

Takvim 00:00
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