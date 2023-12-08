Türkiyenin günlerdir konuştuğu Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Erzanın, kara para aklamak ve vergi kaçırmak gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat gibi Enerji konusuna büyük önem verdiği öğrenildi. Erzanın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzanın işlerini ve Avukat Candaş Gürolla geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japoncada Evrensel yaşam enerjisi anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu. Çekmeceden, 14 sayfa Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol ve 1 sayfalık, Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol yazılı evraklar çıktı. Çekmeceden çıkanların listesi dava dosyasında kendisine yer buldu.