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Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı: Gözyaşlarını tutamadı | Banu Parlak'tan tükürüklü saldırı sonrası ilk açıklama! "Ağızlarında biriktirmişler..." / 26.04.24

Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı: Gözyaşlarını tutamadı | Banu Parlak'tan tükürüklü saldırı sonrası ilk açıklama! "Ağızlarında biriktirmişler..." / 26.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı: Gözyaşlarını tutamadı | Banu Parlak'tan tükürüklü saldırı sonrası ilk açıklama! "Ağızlarında biriktirmişler..." / 26.04.24

Takvim 07:18
02

ABD'de Gazze ateşi: Üniversitelerde 100'den fazla tutuklama | Filistin direnişine biber gazlı müdahale: Askerler at sırtında kampüslere indi! / 26.04.24

Takvim 07:38
03

Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Steinmeier'in Ankara ziyaretini değerlendirdi: "Türkiye'nin konumunu daha iyi anladılar" / 26.04.24

Takvim 03:47
04

Tapınak çetesi harekete geçti: Sözde ‘Kızıl İnek’ kehaneti için Fısıh Bayramı hazırlığı! Mescid-i Aksa’yı yıkmak için Kudüs’te keçi kurban ettiler / 26.04.24

Takvim 05:23
05

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan Müslüman gence saldıran şüpheli gözaltında / 26.04.24

Takvim 02:29
06

Başkan Erdoğan Külliye'de Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti | İki ülke arasında Eylem Planı Protokolü imzalandı / 26.04.24

Takvim 07:09
07

Türkiye enerjide bağımsızlığı hedeflerken Diyarbakır Barosu'ndan skandal hamle! Keşif çalışmalarının durdurulması için dava

Takvim 04:11
08

Maç sonu açıkladı: Ergin Ataman'dan siyonistlerin alçak tehdidine tokat gibi cevap / 26.04.24

Takvim 02:31
09

Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek / 26.04.24

Takvim 01:30
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