Sosyal medya ünlüsü Banu Parlakın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti hakim karşısına çıktı. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğuldu. Engin Polat aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirtti. Dilan Polat ise İş yerinin kurşunlandığını basından ve sosyal medyadan öğrendim. diyerek Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Mahkeme Banu Parlakın güzellik merkezine silahlı saldırı davasını, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Barış Boyun’un örgüt davasıyla birleştirme kararı verildi. Ayrıca sanıkların tutukluk halinin devamına karar verildi.