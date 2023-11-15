Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başlarken, Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Sazan Sarmalı adı verilen dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Onur A.nın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.Öte yandan Nevre Bilem de dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Dilan Polatın bir diğer kopyası olan Rabia Toprakın inanılmaz değişimi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelen son dakika haberine göre savcılık mütaalasını açıkladı. İşte istenen ceza.