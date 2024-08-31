AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir skandal patlak verdi. Xin kadrolu tetikçilerinden Oğuzhan Atsız rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğana ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikayaya ağza alınmayacak galiz küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Oğuzhan Şahinin gözaltına alıdığını duyurdu.