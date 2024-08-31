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'Dilruba' tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü 'Oğuzhan Atsız' gözaltına alındı / 30.08.24

'Dilruba' tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü 'Oğuzhan Atsız' gözaltına alındı / 30.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

'Dilruba' tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü 'Oğuzhan Atsız' gözaltına alındı / 30.08.24

Takvim 02:12
02

Galatasaray'da transfer tamam! İşte yeni sol bek / 30.08.24

Takvim 00:57
03

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu / 30.08.24

Takvim 08:16
04

Pegasus'ta yine rötar: Yolcular isyan etti / 30.08.24

Takvim 01:24
05

MİT'ten Hakurk'ta operasyon: PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildi / 30.08.24

Takvim 02:17
06

TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygambere edilen küfre inceleme / 30.08.24

Takvim 01:51
07

Okan Buruk'tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye / 30.08.24

Takvim 03:17
08

Kadıköy'de ikinci bahar! Fenerbahçe Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı / 30.08.24

Takvim 03:08
09

5 ülke 5 vatandaşlık! Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un tutuklamasındaki gizem artıyor! Bu kadar vatandaşlığı neden aldı? / 30.08.24

Takvim 07:01
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