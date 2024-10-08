İstanbulun iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından katil Semih Çelikin yetişmesine ortam hazırlayan sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri olan ve Allah’a, Kuran-ı Kerime hakaret eden Deha Tuzcunun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıktı. Tuzcunun dini ve milli değerlere küfürler ettiği C7K marşı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.