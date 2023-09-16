Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bugün ABDye gidecek olan Erdoğan, hem BM Genel Kuruluna hem de 13. Türkiye Yatırım Konferansına katılacak. Erdoğanın 19 Eylülde Genel Kurula hitabında Ukraynadaki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği konularında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Türkiye-ABD İş Konseyinin düzenlediği konferansta ise Erdoğanın Türkiyeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla 20 Eylülde round table yuvarlak masa da bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğanın ABD programına ilişkin açıklama geldi.