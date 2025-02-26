Diplomasının şaibeli olduğu YÖK raporuyla tescillenen Ekrem İmamoğlunun Saraçhanede kurduğu hukuk mizanseni elinde patladı. İmamoğlunun avukatları Adem Sözlüer ve Mehmet Pehlivan, İmamoğlunu savunmak bir yana dursun usulsüzlük ikrarında bulundu. Sözlüer İdareciler hata yaptı diye itirafta bulundu. Pehlivan Mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değil dese de İBBnin resmi sitesinde yer alan Ekrem İmamoğlununu CVsi geçiş var diyor. Öte yandan Pehlivanın atıfta bulunduğu 1982 tarihli yönetmelik yatay geçişlerin ancak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI arasında gerçekleşebileceği ifade ediyor. 1992 tarihli YÖK belgesi ise İmamoğlunun kayıt yaptırdığı Girne Amerikan Üniversitesinin denkliğe uygun olmadığını söylüyor.