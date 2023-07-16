15 Temmuz 2016da milletin iradesine darbe yapmak için harekete geçen FETÖcü hainler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve millet iradesi karşısında duvara tosladı. Vatan uğruna şehitlerin verildiği gecede, ortaya çıkan irade Türkiye Yüzyılının işaret fişeğini de yaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Beylerbeyi Stadyumundaki büyük anma törenine katıldı. Şehitleri rahmetle anan Erdoğan, Hainlere alkış tutan o habis elleri, tankların arasından kaçan korkakları unutmuyoruz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir diyen Başkan Erdoğan, Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz’un unutulmasına izin vermeyeceğiz şeklinde konuştu.