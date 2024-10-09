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Discord ve Telegram'dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı / 08.10.24

Discord ve Telegram'dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı / 08.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Discord ve Telegram'dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı / 08.10.24

Takvim 05:59
02

Cem Garioplu'nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardan çıkan DNA kimle uyumlu çıktı | Karabulut ailesinden itiraz: Poşet ve kemik talebi... / 08.10.24

Takvim 06:11
03

Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering'ten akılalmaz savunma! Bakanlığı suçlayıp "din, bayrak, vatan" duyarı kastı

Takvim 04:53
04

Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama / 08.10.24

Takvim 01:54
05

Başkan Erdoğan'dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar / 08.10.24

Takvim 06:57
06

Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL'ye çıkarıldı!

Takvim 02:49
07

ABD'li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu'ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var? / 08.10.24

Takvim 01:43
08

TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak / 08.10.24

Takvim 06:51
09

İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut'u hem de Şam'ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var / 08.10.24

Takvim 00:22
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