İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, C31K isimli grup yöneticilerinden Hz. Ebu Cehil olarak adı geçen E.K. ve ‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen şahsın ise A.T şahısların yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. dedi.