MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde kılıç çekerek korsan yemine imza atan teğmenlerin avukatları çelişkilerle dolu bir açıklama yaptı. Teğmenlerin basın önündeki mesaj verme çabasını plansızmış gibi göstermeye çalışan avukatlar MSBnin kamuoyunu bilgilendirmesini YDK’yı etkileme çabası gibi servis etme gayreti içine girdi. Açıklamadaki ifadeler teğmenlerin basın önünde yürürlükten kaldırılan metni basının önünde mesaj vererek okuma kaygısının nereden geldiği, komutanlarının 7 kez olumsuz yanıt vermesine rağmen hangi motivasyonla bu yemini ülke gündemine getirecek şekilde okumak istedikleri büyük merak konusu oldu.