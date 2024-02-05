Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı. F-16 sürecine değinen Bakan Fidan, Savaş uçakları meselesine gelince F-16 filosunun yenilenmesi gerekiyordu. İsveçle ilgili süreçte bununla ilgili tedbiri almış olduk. Ama bu esnada gerek kamu ortaklı şirketler, gerek hem TAİnin hem Baykarın yürüttüğü özel şirket olarak iki proje var. Biri insanlı biri insansız gelecek nesil savaş uçakları. Bunlar da bizim için fevkalade önemli ifadelerine yer verdi. Öte yandan Gazzedeki ateşkes ile ilgili konuşan Bakan Fidan, İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak dedi.