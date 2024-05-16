Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkes görüşmelerine ilişkin konuşan Bakan Fidan, Tarafların başta uzlaşmama alanları genişti. Katarlı ve Mısırlı arkadaşlar yoğun çalıştılar. Biz de Türkiye olarak gerekli çabaları gösterdik. Hamasla iletişim halindeydik. Konunun tıkandığı yer İsrailin kalıcı bir ateşkes istememesi. Hamasın da, Ben rehineleri vermeyi kabul edeceğim, karşısında da ateşkes bekliyorum talebi var. İsrail bunu kabul etmiyor. İsrail bu müzakereleri devam ettiriyordu, çünkü Hamasın reddedeceğini bekliyordu. Açığa çıktı, İsrail ateşkesi istemiyor dedi.