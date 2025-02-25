Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın açıklaması düzenledi. Bakan Fidan, Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi için Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız. ifadelerini kullandı. Lavrov ise müzakereler konundaki şartını açıkladı. Lavrov, ABDnin teröristan planına da dikkat çekerek, ABD, Suriye’nin kuzeyinde sözde devlet oluşturdu, amaç ayrılıkçıları desteklemek değerlendirmesinde bulundu.