Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önce Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi sonra da Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati ile görüştü. İkili görüşme sonrası Bakanlar kameralar karşısına geçti. Abdulati, Filistinde iki devletli çözümün uygulamaya geçmesi gerekiyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiyenin İsraile yönelik yürütülen soykırım davasına müdahil olacağını söyledi. Fidan, çarşamba günü Laheye dosya sunacaklarını bildirdi. Fidan, İsrailin tasmasını sahiplerinin ele alması gerektiğini söyledi.