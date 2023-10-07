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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye uyarı: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin / 07.10.23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye uyarı: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin / 07.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye uyarı: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin / 07.10.23

Takvim 00:00
02

Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti / 07.10.23

Takvim 00:00
03

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Fatih Sultan Mehmet üzerinden gönderme: CHP değişecek / 07.10.23

Takvim 01:39
04

TSK'yı karalamaya çalışıp teröristlere arka çıkan HDPKK'lı Sezai Temelli'ye soruşturma açıldı / 07.10.23

Takvim 01:11
05

CENTCOM PKK/YPG operasyonunda geri adım attı: Türkiye'yi tehdit etmek için yayınladığı bildiriyi kaldırdı / 07.10.23

Takvim 02:36
06

Milyonları ilgilendiriyor! Malulen emeklilik şartları neler, hangi hastalıkları kapsıyor? / 07.10.23

Takvim 02:35
07

Kemal Kılıçdaroğlu Kızıl Soros Osman Kavala ve Gezi Parkı Davası tutuklularını ziyaret etti / 07.10.23

Takvim 02:51
08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla görüştü: 75 trilyon doları aşan trafik

Takvim 02:25
09

AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler / 06.10.23

Takvim 02:29
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