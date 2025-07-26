×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar! "YPG'nin silah bırakmasını bekliyoruz" / 25.07.25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar! "YPG'nin silah bırakmasını bekliyoruz" / 25.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar! "YPG'nin silah bırakmasını bekliyoruz" / 25.07.25

Takvim 06:47
02

Terörsüz Türkiye komisyonu kuruluyor! Hangi partiden kaç kişi olacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş tarihi verdi isim istedi / 25.07.25

Takvim 01:11
03

TÜBİTAK'ın milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN ilk kez görücüye çıktı! Bakan Kacır açıkladı: "Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli füze programı var" / 25.07.25

Takvim 07:16
04

Kadınlara erken emeklilik fırsatı! Yeni adımlar atılacak

Takvim 03:41
05

MİT nefes kesen operasyonla Filistinli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! O ajanlara istenen ceza belli oldu / 25.07.25

Takvim 03:33
06

Macron resmen duyurdu: Fransa BMGK'da Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrail'den peş peşe tepki ve tehdit açıklamaları / 24.07.25

Takvim 05:52
07

Trump ile Demokratlar arasında Epstein kavgası büyüyor! / 25.07.25

Takvim 03:13
08

İzmir'de yine çöp! Vatandaş belediyeye isyan etti: Ortalık berbat durumda / 25.07.25

Takvim 03:16
09

ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer akıllara cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan ABD'li milyarder Epstein'ı getirdi / 25.07.25

Takvim 01:37
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı