Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyede Dürziler ile Bedeviler arasındaki çatışmalar ve ülkenin bölünme tehlikesine dair uyarıda bulunarak, Bunu fırsat bilen bazı diğer gruplar, bunlar ülkenin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında hareketlenme emareleri gördük. Birtakım beyanatlar, demeçler. Ve biz orada Türkiye olarak ihtarımızı, uyarımızı vermek zorundaydık. Çünkü biz ülkenin birliğini, bütünlüğünü istiyoruz. dedi. Öte yandan Bakan Fidan, İsrail Meclisinde Batı Şerianın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararın kabul edilmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.