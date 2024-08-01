Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran dönüşü özel açıklamalarda bulundu. Fidan, Hamas Lideri İsmail Haniyenin İranda şehit edilmesini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Fidan, İsrailin Hizbullahla savaşa girmesi durumunda ABDnin de fiilen bu savaşa dahil olabileceğini, ancak ABDnin seçim öncesi bu durumu istemediğini ifade etti. Ateşkes umutlarının azaldığını ve İsrailin bu konuda baskı altında olmadığını söyleyen Fidan, Türkiyenin Uluslararası Adalet Divanına dilekçe verme sürecinde olduğunu ve Filistin davası için diplomatik ve hukuki araçları kullanacaklarını duyurdu. Fidan, Suriye, ile normalleşme adımlarına yönelikte konuştu.