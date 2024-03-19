Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında Süleymaniyedeki KYB liderliğinin PKKyla işbirliği nedeniyle Türkiyeye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini, halkının ise Türkiyenin dostu olduğunu söyledi. Kuzey Irakta düzenlenecek terör operasyonlarıyla ilgili konuşan Fidan, Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli şekilde kullanmada kararlı. dedi. FETÖ ile mücadelede 7 Şubat MİT kumpası öncesi 28 Aralık 2011 tarihindeki MGKya dikkat çeken Fidan, Biz MGKdayken Başbakanın kendi konutuna ve resmi konutuna tim gönderdik ve dinleme cihazları bulduk. FETÖcülerin koyduğu dinleme cihazlarıydı bunlar. 2016 çıkardık attık FETÖyü. Biz o zaman da endişe etmedik şimdi de endişe etmiyoruz. Türkiyenin düşmanlarıyla mücadeleyi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde canla başla devam ettiririz. dedi.