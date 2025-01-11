Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriyede hikayemiz yeni başlıyor. Suriyede tarihin doğru noktasında durduk, adaleti savunduk. dedi. Suriye sahasının terörden arındırılmasının 2025in temel faaliyeti olacağına işaret eden Fidan, Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmakta. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolun sonu. ifadelerini kullandı. Fidan, YPG ve PKKya gerekirse operasyon yapılabileceğinin altını da çizdi. İrana mevcut politikası konusunda uyarıda bulunan Fidan, AB üyelik süreci ve vize kolaylığına ilişkin merak edilenleri de yanıtladı.