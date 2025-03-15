Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şam-YPG mutabakatı ve Şara ile kritik zirveye ilişkin önemli mesajlar veren Fidan, Türkiye olarak bunu yakından gözetliyoruz. İnşallah çok fazla kan dökülmeden sulh içinde normal hayata geçiş olur ve terör biter. dedi. Suriyedeki olaylar üzerinden Türkiyede mezhep fitnesi çıkarmaya çalışanların ucuz siyaset yaptığını ifade eden Fidan, Türkiyede taban bulmaya yönelik siyasi operasyona dönüştürmesi aslında talihsiz bir yaklaşım. şeklinde konuştu. Terör örgütü PKKnın çağrıya kulak verip silah bırakması gerektiğini dile getiren Fidan, Silah bırakmazlarsa her türlü senaryoya hazırız. ifadelerini kullandı.