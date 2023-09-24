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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türkevi'nde önemli açıklamalar / 23.09.23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türkevi'nde önemli açıklamalar / 23.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türkevi'nde önemli açıklamalar / 23.09.23

Takvim 02:55
02

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak / 24.09.23

Takvim 02:39
03

Emekliye üç formüllü zam! 17 milyon emekliye ara zam için düğmeye basıldı | Masadaki 3 formül için bakanlar bu hafta toplanacak

Takvim 03:02
04

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe dersi için baraj geldi! Uzman öğretmenlik için yeni formül... / 23.09.23

Takvim 01:38
05

Az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak! Kimler için gün şartı düşecek? Ne zaman hayata geçecek?

Takvim 02:19
06

Türkiye düşmanı Bob Menendez'den rüşvet skandalı! 400 bin dolar değerindeki külçe altını cebe indirmiş / 22.09.23

Takvim 01:42
07

CHP İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in zehir zemberek açıklamalarına neden sessiz? Kemal Kılıçdaroğlu at pazarlığının farkında mı? / 22.09.23

Takvim 02:24
08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü / 22.09.23

Takvim 02:37
09

Bu da mı sabotaj? Taksim metrosunda bir yürümeyen merdiven daha! CHP'li İBB Başkanı ve basın danışmanı Murat Ongun tiye alındı / 23.09.23

Takvim 02:31
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