Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycanın yaptığı operasyon artık başka çarenin kalmadığını gösteren bir operasyondu diyen Hakan Fidan, Mutabakatta anlaşılan konuların bazıları Ermenistan tarafından hayata geçirilmedi. Birincisi Zengezur Koridoru ve Karabağda Azerbaycan egemenliğinin tahsis edilmesinin önemi, bu gerçekleşmediğinde kardeşlerimiz haklı olarak sabırsızlıklarını ortaya koydu. Türkiye olarak Azerbaycanın bu hareketi yapmanın zorunluluğunu ilettik. Kısa süren, sivillere dokunmayan, Azerbaycanın bölgedeki yasal egemenliğinin yolunu açan bir operasyondu. Bizim ortaya koyduğumuz rasyonel izahlar, Azerbaycan lehine anlaşılmasında etkili oldu ifadelerine yer verdi. İşte tüm detaylar...