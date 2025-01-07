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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ürdünlü yetkililerle ortak basın açıklaması: Suriye'de PKK'nın ortadan kalkması an meselesi / 07.01.25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ürdünlü yetkililerle ortak basın açıklaması: Suriye'de PKK'nın ortadan kalkması an meselesi / 07.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ürdünlü yetkililerle ortak basın açıklaması: Suriye'de PKK'nın ortadan kalkması an meselesi / 07.01.25

Takvim 06:45
02

Kandil "TUSAŞ'ın devamı gelir" dedi PKK metropolleri kana bulamaya niyetlendi! MİT Hakurk'ta eylem hazırlığındaki teröristleri avladı / 07.01.25

Takvim 03:50
03

CHP'li Özer'in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış! / 07.01.25

Takvim 02:48
04

Şam Ankara ile hemfikir! "Teröristan" hayali kuran YPG'ye "Federalizme izin vermeyiz" resti: "Kırmızı çizgimiz" / 07.01.25

Takvim 04:22
05

Fenerbahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif / 07.01.25

Takvim 04:40
06

Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo'dan ilginç talep: Formasını istedi / 07.01.25

Takvim 00:49
07

TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı: "Enflasyon tüm ana gruplarda geriledi"

Takvim 07:01
08

Galatasaray'dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor / 07.01.25

Takvim 03:52
09

2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars'ta içkili türkülü zil zurna alem / 07.01.25

Takvim 01:57
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