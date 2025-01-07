Ankara kritik bir görüşmeye şahitlik ediyor. Türkiye ve Ürdün’ün Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanları bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi yine Gazze oldu. Ürdün heyetiyle yapılan görüşme sonrası ortak basın açıklamasında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütü hakkında Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerinde kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere dedi. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin DEAŞ bahanesine de değinen Fidan, O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız ifadelerini kullandı.