Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil İsrailin Hamasın yeni lideri Yahya Sinwarı öldürüldüğü açıklamasına Savaş başladığı andan itibaren biz tarihi uyarılarımızı yapmıştık. Bu savaşın burada kalmayacağını daha da ileri gideceğini ve fay hatlarında kırılmalara neden olacağını söylüyorduk. Bunun an an artarak devam ettiğini görüyoruz. Henüz Hamastan doğrulama olmadığı sürece Sinvarın öldüğü haberi kabul etmemiz doğru değil ifadelerini kullandı. Öte yandan Fidan, İsrail-İran savaşı Buna ülke ve bölge olarak hazır olmamız gerekiyor. Bölgede savaşın yaygınlaşması arzuladığımız bir şey değil dedi.