Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası Türkiye ve ABD arasında enerji iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalındığını söyledi. Çavuşoğlunun gündeminde F-16 meselesi de vardı... Bakan, F-16lar NATO ve ABD için de önemli. NATOnun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz dedi. Çavuşoğlu ayrıca, İsveç ve Finlandiyaya somut adım atın çağrısında bulunarak İsveç yolun başında şeklinde konuştu.