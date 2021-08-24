Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iltica iftirasına çok sert tepki gösterdi / 24.08.21

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Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iftirasına sert tepki gösterdi. CHP ve İYİ Parti liderlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "BBC hatasını anlıyor ama muhalefet bize saldırıyor. Ben buna üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partileri bu duruma düşmemeli. Bu kadar rencide edici bir durum olmamalı. Bunu muhalefet teyit edebilir mi, kolayca edebilir." dedi. BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir İngiliz gazeteye yazdığı makaleyi çarpıtarak servis etmişti. Haberin yalanlanmasının ardından İngilizler Türkiye'den özür dilemişti. Haberin detayları...