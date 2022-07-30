Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Baerbock'a peş peşe salvolar: Osman Kavala, Yunanistan, YPG/PKK... / 30.07.22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanı Baerbock ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman mevkidaşına sert sözlerle yüklenen Çavuşoğlu, terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurguladı. Osman Kavala konusunu ısrarla gündeme getiren Baerbocka tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, Yunanistana hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavalayı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz dedi. Almanyanın tarafsızlığını kaybettiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, Başkan Erdoğanın İran ziyaretine yönelik gelen eleştiriye yönelik Kimseden icazet almak zorunda değiliz şeklinde konuştu.