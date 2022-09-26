Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzonun cenaze törenine katılmak üzere gittiği Japonya’da önemli açıklamalar yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirterek, Japonya, gerek SİHA Silahlı İnsansız Hava Aracı olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse biz memnuniyetle Japonyanın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız. ifadelerini kullandı.