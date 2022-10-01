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7/24 Dinle Takvim Dışişleri Bakanlığı: 2014'te Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın yeni ilhak kararlarını da reddediyoruz / 30.09.22
Dışişleri Bakanlığı: 2014'te Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın yeni ilhak kararlarını da reddediyoruz / 30.09.22

Dışişleri Bakanlığı: 2014'te Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın yeni ilhak kararlarını da reddediyoruz / 30.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Dışişleri Bakanlığı: 2014'te Kırım'da olduğu gibi Rusya'nın yeni ilhak kararlarını da reddediyoruz / 30.09.22

Takvim 02:19
02

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
03

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
04

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
05

Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek / 22.09.22

Takvim 01:27
06

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam ediyor! İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi... / 29.09.22

Takvim 01:09
07

Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri! Biden'dan Putin'e rest: Her karış toprağı savunacağız / 30.09.22

Takvim 01:30
08

TOGG'da bir ilk daha! Şarj istasyonları kurulmaya başlandı: Bolu Dağı çıkışında görüldü

Takvim 02:23
09

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı / 30.09.22

Takvim 02:36
10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı! İşte o bölgeler... / 30.09.22

Takvim 02:30
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