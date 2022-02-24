Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a 'Amerika'nın Sesi' yanıtı! / 23.02.22

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri dw.com, tr.euronews.com ile amerikaninsesi.comu uyarmasının ardından ABDden Türkiyeyi hedef alan bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiyeyi medyayı kısıtlamakla suçladı. Pricea yanıt Dışişleri Bakanlığından geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, lisansın yayın için bir engel değil yalnızca teknik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, TRT, ABDdeki faaliyetlerinde ilgili düzenlemelere uyuyor. Bu sansür mü? Voice of America Türkçe ve diğerlerinden de aynısını bekliyoruz. ifadelerini kullandı.