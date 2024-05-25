Son dakika haberi! Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, katil İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararın uygulanması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Tunç ise, İnsanlık vicdanında mahkum olan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. dedi.