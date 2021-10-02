Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye Doğu Akdeniz uyarısı / 02.10.21

Takvim

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan ve GKRY’nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir" denildi. Açıklamada "Yunanistan ve GKRY’nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir." ifadelerine yer verildi.