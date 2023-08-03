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Disney'in kardeş kuruluşu Fox'tan 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Kara leke olarak anılacaksınız / 03.08.23

Disney'in kardeş kuruluşu Fox'tan 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Kara leke olarak anılacaksınız / 03.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Disney'in kardeş kuruluşu Fox'tan 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Kara leke olarak anılacaksınız / 03.08.23

Takvim 02:19
02

Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı olan planı tutacak mı? Gizli zoom toplantısında Böke-ABD detayı! Sarstığı Kılıçdaroğlu'nu devirmeye hazırlanıyor / 03.08.23

Takvim 02:30
03

Ermeni lobisine boyun eğip 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney'den gelen tepkilere Fox kılıfı / 03.08.23

Takvim 02:19
04

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Esnafın borcu erteleniyor! Hangi iller kapsamda? / 03.08.23

Takvim 01:56
05

İYİ Parti'de işler hiç iyi gitmiyor| İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk istifa etti / 02.08.23

Takvim 01:49
06

Nicolas Pepe harekatı! Beşiktaş İngiliz devi Arsenal'in Fildişili yıldızı için düğmeye bastı / 03.08.23

Takvim 01:07
07

Kanarya Navas'a kancayı taktı! Livakovic'e bir türlü imza attıramayan Fenerbahçe sürpriz bir atak yaptı / 03.08.23

Takvim 01:00
08

Her olayda mevzuyu Atatürk'e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar... / 03.08.23

Takvim 04:30
09

Bilim insanı uçaklarda türbülansı önleyen yazılım geliştirdiğini iddia etti! Çevresindeki herkesi dolandırdı / 03.08.23

Takvim 00:50
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