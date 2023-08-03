Ermeni lobisine boyun eğip Atatürk dizisini yayından kaldıran Disneye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Skandal sonrası tepkileri savuşturmak isteyen Disney, kardeş kuruluşunu devreye sokarak dizinin Fox TVden yayınlanacağını duyurdu. Kararın ardından Disneyi aklamak isteyen Fox ise Atatürk’e sahip çıkıyoruz’ yalanına soyundu. Fox Tv Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, Fox TV Atatürk filmine sahip çıkıyor açıklamasında bulunurken, sosyal medyada kullanıcılar, Bizde yedik! Kara bir leke olarak anılacaksınız Fox TV de bitti. diyerek tepki gösterdi.